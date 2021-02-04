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"Поможем вместе". В ТЦ Бишкека установлены боксы по сбору продуктов питания

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- Оксана Гут
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Давайте начинать делать добро сегодня! ОФ "Прав защиты детей-сирот" совместно с Общественной организацией волонтеров "Интеракт" ведет работу по продвижению и развитию масштабного социального проекта "Поможем вместе".

Благотворительный проект помогает продуктами питания детям-сиротам, выпускникам детских домов, пенсионерам, инвалидам и семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Эти категории людей не имеют возможности обеспечить себя в должной мере. Расходы на продукты питания составляют более половины всех расходов таких семей. Иногда они стоят перед выбором: еда или оплата счетов за квартиру", - отмечает глава ОФ "Прав защиты детей-сирот" Игорь Беляев.

Он сообщил, что с 29-го января в десяти крупных торговых маркетах Бишкека были установлены боксы по сбору продуктов питания. Первая партия собранной гумпомощи уже 1 февраля была распределена среди нуждающихся. В настоящее время сбор продолжается.

"К сожалению, семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации с каждым днем всё больше... Но очень надеюсь, что это временно. Самое приятное, что эти семьи, когда у них все налаживается, начинают тоже помогать. Никто не знает, что будет с нами завтра, поэтому давайте начинать делать добро сегодня!", - призвал граждан Беляев.

Благотворительные боксы по сбору продуктов питания установлены в:

ТРЦ "Бишкек Парк" ул. Киевская, 148

ТРЦ "Дордой Плаза 2" ул. Ибраимова, 115

ТРЦ "ASIA MALL" пр. Ч.Айтматова, 3

ТЦ "Beta Stores 2" ул. Юнусалиева, 177/2

ТЦ "Beta Stores 1" пр. Чуй 150А

ТЦ "Вефа" Байтик Баатыра, 98

ТЦ Гум "Чынар" пр. Чуй, 92

ТРЦ "Весна" ул. Калыка Акиева, 66

Гипермаркет Globus ул. Медерова, 44/1 (пересекает Жукеева-Пудовкина)

ТЦ "Ала-Арча" пр. Ч.Айтматова, 299В.


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URL: https://www.vb.kg/396975
Теги:
благотворительность, гуманитарная помощь, дети, мясо-молочная продукция, сироты, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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