Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в очном формате в Алматы

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 5 февраля в Алматы. Оно, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, пройдет в очном формате.

Участие в заседании примут главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также стран-наблюдателей при ЕАЭС – Молдовы, Узбекистана и Кубы.

На Межправсовете планируется рассмотреть подходы к совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, вопросы выполнения Казахстаном и Беларусью обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Речь идет о запрете вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из этих стран в государства Союза.

Участники заседания также будут проинформированы о механизме применения ответных мер на таможенной территории ЕАЭС. И заслушают доклад Евразийской экономической комиссии "О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития", Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран Союза.

Планируется утвердить порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, рассмотреть ряд других вопросов сотрудничества.

В этот же день состоится форум "Almaty Digital Forum 2021". В пленарной сессии цифрового форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" также примут участие главы правительств стран Союза и государств-наблюдателей при ЕАЭС.

Данный форум проводится с 2017 года ежегодно по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Предыдущий проходил под названием "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" в конце января 2020-го. Собравшиеся на него политические лидеры, ведущие специалисты и международные эксперты в сфере информационных технологий обсуждали пути построения устойчивого развития региона на основе больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта.