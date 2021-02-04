Экс-глава Финпола эмоционально отреагировал на свое возможное задержание

"Слов нет - одни эмоции. Зачем так очернять", - так отреагировал сегодня в социальных сетях экс-глава ГСБЭП (Финполиция) Сыймык Жапыкеев на новость в СМИ, что на днях его могут задержать.

По его словам, кому-то выгодно этим заниматься.

"У меня совесть перед Творцом и народом чиста, оправдываться незачем", - пишет он.

Так же он подчеркнул, что нелегко бороться с коррупцией.

В отдельных СМИ появилась информация о том, что некоторые бизнесмены дали показания против бывшего главы Финполиции по факту вымогательства и получения крупной суммы в качестве взяток.