Экс-глава Финпола эмоционально отреагировал на свое возможное задержание

"Слов нет - одни эмоции. Зачем так очернять", - так отреагировал сегодня в социальных сетях экс-глава ГСБЭП (Финполиция) Сыймык Жапыкеев на новость в СМИ, что на днях его могут задержать.
По его словам, кому-то выгодно этим заниматься.
"У меня совесть перед Творцом и народом чиста, оправдываться незачем", - пишет он.
Так же он подчеркнул, что нелегко бороться с коррупцией.
В отдельных СМИ появилась информация о том, что некоторые бизнесмены дали показания против бывшего главы Финполиции по факту вымогательства и получения крупной суммы в качестве взяток.