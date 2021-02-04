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Президент одобрил решение премьера уволить своего родного брата

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- Мария Стрельцова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Telegram написал о том, что одобряет решение премьер-министра Улукбека Марипова уволить своего родного брата.

По словам главы государства, Марипов сделал правильный шаг.

"Кыргызы говорят - Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок (У честной власти - нет родни. У власти, тянущей к родне - нет совести)", - пишет президент страны.

Напомним, ранее премьер-министр Улукбек Марипов отстранил своего родного брата Бактыбека Марипова от должности акима Ноокатского района.


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URL: https://www.vb.kg/396979
Теги:
Садыр Жапаров, Улукбек Марипов
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