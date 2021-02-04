АКС ГКНБ: Кубанычбек Жумалиев задержан по подозрению в коррупции

АКС ГКНБ в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата Жогорку Кенеша КР Кубанычбека Жумалиева и руководящего состава Министерства образования и науки КР при выдаче лицензии на образовательную деятельность Международному медицинскому университету (ММУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что Кубанычбек Жумалиев, являясь депутатом ЖК КР и одновременно фактическим владельцем ММУ, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

При этом, лицензионной комиссией первоначально было отказано в выдаче лицензии ММУ в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства. Однако, при воздействии Жумалиева на руководство Министерства, указанное заключение комиссии было изменено в положительную сторону и ММУ выдана лицензия.

Более того, установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны К.Жумалиева, а также аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.

На данный момент установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры "Таатан", "ГОИН", образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Кубанычбеку Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации.

4 февраля 2021 года Кубанычбек Жумалиев в рамках досудебного производства уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 (коррупция) УК КР и Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ КР на период следствия.