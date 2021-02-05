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Депутат Кубанычбек Жумалиев арестован на два месяца

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев арестован на два месяца в качестве меры пресечения во время следствия. Решение накануне, 4 февраля, принял Первомайский районный суд Бишкека.

Согласно решению суда Жумалиев будет находиться в СИЗО ГКНБ до 4 апреля 2021 года.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев является одним из фигурантов дела о мошенничестве в особо крупных размерах. Расследование начато после жалобы немецкого предпринимателя. Ранее по этому делу задержали сына и родственника депутата, суд отпустил их под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/396986
Теги:
суд, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, арестован депутат, Арест
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