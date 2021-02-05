Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не планирует вводить единую валюту, сообщает zakon.kz со ссылкой на министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике Тимура Жаксылыкова.

Он отметил, что ни в одном договоре в рамках ЕАЭС, ни в одном акте другом в рамках ЕАЭС не говорится о введении единой валюты и таких планов нет. Нет таких планов и в стратегии развития до 2025 года, переговоры об этом не ведутся, эта тема не обсуждается.

По его словам, доля взаимной торговли в товарообороте ЕАЭС достаточно низкая в отличие от Европейского союза.

- У нас пока доля взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте не превышает 15%. Если мы обратимся к примеру Европейского союза, то доля взаимной торговли товарами, услугами, инвестиционных потоков в общем внешнеторговом обороте достигает 60-70%. Использование национальных валют при взаимных расчетах в ЕАЭС растет. Если взять статистику, то в 2013 году на этапе еще Таможенного союза, когда входило еще три страны, у нас доля взаимной торговли в нацвалютах составляла около 63%, по итогам 2019 года уже на базе статистики по пяти странам взаимная торговля в нацвалютах составила 74%, мы видим такой занимательный рост, - отметил Жаксылыков, добавив, что около 70% расчетов ведется в рублях. На доллар приходится порядка 19% расчетов, на евро - порядка 7%, - подчеркнул представитель ЕЭК.