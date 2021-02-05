Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 102.90 - 103.40

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не планирует вводить единую валюту

131  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не планирует вводить единую валюту, сообщает zakon.kz со ссылкой на министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по экономике и финансовой политике Тимура Жаксылыкова.

Он отметил, что ни в одном договоре в рамках ЕАЭС, ни в одном акте другом в рамках ЕАЭС не говорится о введении единой валюты и таких планов нет. Нет таких планов и в стратегии развития до 2025 года, переговоры об этом не ведутся, эта тема не обсуждается.

По его словам, доля взаимной торговли в товарообороте ЕАЭС достаточно низкая в отличие от Европейского союза.

- У нас пока доля взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте не превышает 15%. Если мы обратимся к примеру Европейского союза, то доля взаимной торговли товарами, услугами, инвестиционных потоков в общем внешнеторговом обороте достигает 60-70%. Использование национальных валют при взаимных расчетах в ЕАЭС растет. Если взять статистику, то в 2013 году на этапе еще Таможенного союза, когда входило еще три страны, у нас доля взаимной торговли в нацвалютах составляла около 63%, по итогам 2019 года уже на базе статистики по пяти странам взаимная торговля в нацвалютах составила 74%, мы видим такой занимательный рост, - отметил Жаксылыков, добавив, что около 70% расчетов ведется в рублях. На доллар приходится порядка 19% расчетов, на евро - порядка 7%, - подчеркнул представитель ЕЭК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396989
Теги:
валюта, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  