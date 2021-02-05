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В каких условиях содержат мигрантов в Москве и причем тут Навальный?

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- Екатерина Улитина
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Мировые СМИ последние сутки активно описывают условия в Центре временного содержания иностранных граждан в подмосковном Сахарово. Это так называемая тюрьма для мигрантов, сюда привозят иностранцев, которые совершили административные правонарушения и ожидают принудительной депортации. Мигранты здесь могут провести от одного месяца до года.

Теперь мировые СМИ пестрят фотографиями из этого Центра и активно описывают условия внутри учреждения. Дело, не в том, что журналисты обеспокоились судьбой трудовых мигрантов, дело в том, что в московских спецприемниках закончились места и задержанных на митингах в поддержку Навального стали привозить в Сахарово.

"...никаких матрасов на кроватях, задержанные спят прямо на металлической решетке. Сокамерницы рассказали, что так ждут распределения по камерам уже в течение полутора суток. Особенно Марию впечатлил туалет: дырка в полу ничем не огорожена, ходить в нее приходится на глазах у сокамерниц", - описывает BBC впечатления москвички от тюрьмы для мигрантов.

Журналисты пишут, что людей содержат по 20-25 человек, в камерах которые рассчитаны на 8 человек. Администрация Центра объясняет, что в таких условиях находятся лица, которых не успели оформить - решили, что так лучше, чем часами ждать оформления в автозаках.

Те, у кого закончился административный арест рассказывают, что в Сахарово условия хоть и трудно назвать хорошими, но там лучше, чем в любом ОВД: задержанных не унижают, а после оформления кормят три раза в день, выдают постельное белье и даже шампунь.

Телеграм-канал "Протестный МГУ" выложил фотографии из камеры, в которой содержат главного редактора "Медиазоны". Журналиста арестовали на 25 дней за информацию, размещенную в социальных сетях.

На одной из фотографий стоит железная тумба, а на ней надписи "Кыргызстан", "Бишкек", "Фергана". Вместе со сторонниками Навального в Центре временного содержания по-прежнему находятся мигранты, в том числе из Кыргызстана и других стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/396995
Теги:
заключенные, Кыргызстан, Арест, Мигрант
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