Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 102.90 - 103.40

"Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат КР"

346  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике. Об этом заявляет отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Пресс-служба кабмина дала разъяснения по поводу заявления премьер-министра КР Улукбека Марипова, озвученного 3 февраля на заседании Жогорку Кенеша.

"Стоит отметить, что в своем выступлении премьер-министр Улукбек Марипов озвучил именно проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года. В настоящее время по данному соглашению у сторон существуют определенные разногласия, о которых и было упомянуто со стороны главы правительства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как выяснилось, специальным представителем правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам продолжаются переговоры по урегулированию данного вопроса в правовом русле.

"Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике. Сохранение территориальной целостности республики и неприкосновенность государственных границ являются незыблемым и основополагающим принципом нашего государства", - заверили в кабмине.

Водохранилище Торткуль, имеющее объем 90 млн куб воды, было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Сегодня Торткульское водохранилище обеспечивает поливной водой более 11 тысяч гектаров пашни в Баткенском районе и городе Баткен. Данное водохранилище имеет стратегическое значения не только для Баткенской области, но и для республики в целом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396996
Теги:
вода, граница, правительство, Таджикистан, Кыргызстан, Улукбек Марипов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  