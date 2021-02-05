"Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат КР"

Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике. Об этом заявляет отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Пресс-служба кабмина дала разъяснения по поводу заявления премьер-министра КР Улукбека Марипова, озвученного 3 февраля на заседании Жогорку Кенеша.

"Стоит отметить, что в своем выступлении премьер-министр Улукбек Марипов озвучил именно проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года. В настоящее время по данному соглашению у сторон существуют определенные разногласия, о которых и было упомянуто со стороны главы правительства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как выяснилось, специальным представителем правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам продолжаются переговоры по урегулированию данного вопроса в правовом русле.

"Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике. Сохранение территориальной целостности республики и неприкосновенность государственных границ являются незыблемым и основополагающим принципом нашего государства", - заверили в кабмине.

Водохранилище Торткуль, имеющее объем 90 млн куб воды, было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Сегодня Торткульское водохранилище обеспечивает поливной водой более 11 тысяч гектаров пашни в Баткенском районе и городе Баткен. Данное водохранилище имеет стратегическое значения не только для Баткенской области, но и для республики в целом.