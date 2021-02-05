"Письма счастья". Хозяин авто требует возбудить дела на новых "владельцев"

В редакцию VB.KG обратился Сергей И. По его словам, сложившаяся в стране ситуация после отмены доверенностей и внедрения "Безопасного города" загоняет добросовестных граждан в правовой и юридический тупик. Более того, она делает социальными преступниками даже умерших людей. При этом, обращения в Генеральную прокуратуру, МВД, ГУОБДД результатов не дают. В итоге нарушители продолжают свободно кататься по дорогам, а честные граждане отдавать свои кровные за чужие проступки.

Приводим его обращение полностью:

"Уже наболело. В 2019 году мне пришел первый штраф – "письмо счастья". Причем эту машину я продал еще 13 лет назад по доверенности. Понятное дело, что решил найти нынешнего хозяина. Написал заявление в Жайыльский РОВД. Прислали ответ, что будут его искать и уже разослали ориентировки по районам. Полгода никаких известий. За это время мне пришла еще целая куча писем.

Позже выясняется, что помимо этой машины на мне еще 10. И все поданы до отмены института доверенностей до 2010 года.

В госорганах, куда я обратился, мне отрапортовали, что раз они "на доверенности", то не считаются проданными.

Пишу заявление по факту подделки документов, дающих право на незаконное владение автотранспортом. Требую возбуждения уголовного дела. В ответ мне обещают, что при остановке уточнят место жительство и телефон нынешнего владельца. На этом все!!! То есть, остановят нарушителя и уточнят, где он живет!

Интересно, если он завтра совершить смертельное ДТП на своем авто? Вы у него тоже телефон возьмете? Пишу в Генеральную прокуратуру. Там заводят предварительное дело по факту подделки документов. Итог – вызвали меня на допрос к следователю. Ответил на все вопросы. В ответ услышал, что следователь за каждым новым хозяином бегать не будет.

Проходит еще полгода. Еду в ГУОБДД И УОБДД по городу Бишкек, пишу заявления. Приходят ответы, что будут искать машины, при нахождении (опять же) возьмут у него адрес и телефон.

И пусть дальше катается?

В конце января приходит мне письмо по линии судебных исполнителей, что если все эти штрафы и пени я не оплачу в течение 10 дней, то с меня взыщут эту сумму. То есть, я понесу последствия этого правового коллапса!

Хочется обратиться к президенту КР, премьер-министру КР. Как то надо решать этот вопрос. А если человек умер? Уехал? Эти нарушители или, возможно, преступники будут и дальше кататься спокойно, а на умершего будет идти пеня? Я лично не разрешал на этих машинах ездить без доверенности в 2008, в 2009, в 2010 годах. Почему сейчас власти разрешают ездить на моих машинах без доверенности, а меня требуют оплатить штрафы?"

Сейчас Сергей И. написал новые заявления в Генпрокуратуру и МВД. Ответа пока нет. Суд также в правом тупике. А штрафы все это время продолжают расти…