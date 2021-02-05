Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 102.90 - 103.40

"Письма счастья". Хозяин авто требует возбудить дела на новых "владельцев"

760  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратился Сергей И. По его словам, сложившаяся в стране ситуация после отмены доверенностей и внедрения "Безопасного города" загоняет добросовестных граждан в правовой и юридический тупик. Более того, она делает социальными преступниками даже умерших людей. При этом, обращения в Генеральную прокуратуру, МВД, ГУОБДД результатов не дают. В итоге нарушители продолжают свободно кататься по дорогам, а честные граждане отдавать свои кровные за чужие проступки.

Приводим его обращение полностью:

"Уже наболело. В 2019 году мне пришел первый штраф – "письмо счастья". Причем эту машину я продал еще 13 лет назад по доверенности. Понятное дело, что решил найти нынешнего хозяина. Написал заявление в Жайыльский РОВД. Прислали ответ, что будут его искать и уже разослали ориентировки по районам. Полгода никаких известий. За это время мне пришла еще целая куча писем.

Позже выясняется, что помимо этой машины на мне еще 10. И все поданы до отмены института доверенностей до 2010 года.

В госорганах, куда я обратился, мне отрапортовали, что раз они "на доверенности", то не считаются проданными.

Пишу заявление по факту подделки документов, дающих право на незаконное владение автотранспортом. Требую возбуждения уголовного дела. В ответ мне обещают, что при остановке уточнят место жительство и телефон нынешнего владельца. На этом все!!! То есть, остановят нарушителя и уточнят, где он живет!

Интересно, если он завтра совершить смертельное ДТП на своем авто? Вы у него тоже телефон возьмете?

Пишу в Генеральную прокуратуру. Там заводят предварительное дело по факту подделки документов. Итог – вызвали меня на допрос к следователю. Ответил на все вопросы. В ответ услышал, что следователь за каждым новым хозяином бегать не будет.

Проходит еще полгода. Еду в ГУОБДД И УОБДД по городу Бишкек, пишу заявления. Приходят ответы, что будут искать машины, при нахождении (опять же) возьмут у него адрес и телефон.

И пусть дальше катается?

В конце января приходит мне письмо по линии судебных исполнителей, что если все эти штрафы и пени я не оплачу в течение 10 дней, то с меня взыщут эту сумму. То есть, я понесу последствия этого правового коллапса!

Хочется обратиться к президенту КР, премьер-министру КР. Как то надо решать этот вопрос. А если человек умер? Уехал? Эти нарушители или, возможно, преступники будут и дальше кататься спокойно, а на умершего будет идти пеня? Я лично не разрешал на этих машинах ездить без доверенности в 2008, в 2009, в 2010 годах. Почему сейчас власти разрешают ездить на моих машинах без доверенности, а меня требуют оплатить штрафы?"

Сейчас Сергей И. написал новые заявления в Генпрокуратуру и МВД. Ответа пока нет. Суд также в правом тупике. А штрафы все это время продолжают расти…


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396997
Теги:
Генеральная прокуратура, транспорт, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  