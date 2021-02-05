В Саратовской области кыргызстанца осудят за попытку взятки

В Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана. Уголовное дело на него возбуждено по статье 291 УК РФ "Дача взятки".

Как сообщили в Ершовской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в августе 2020 года. Грузовой тягач Volvo с полуприцепом, за рулем которого находился кыргызстанец, был остановлен сотрудниками Саратовской таможни для осмотра и проверки товаро-сопроводительных документов на груз - свежий чеснок. Пытаясь ускорить эту процедуру, водитель попытался дать таможенному инспектору взятку.

Для этого он вложил в папку с предоставляемыми документами 15 тысяч рублей. Однако проверяющий, увидев деньги, проинформировал об этом факте представителей соответствующих служб. Водитель был задержан, в отношении него начались следственные действия.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает за дачу взятки должностному лицу штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.