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Дочь Медета Садыркулова назначена и.о. главы Счетной палаты

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- Екатерина Улитина
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Айжан Садыркулова будет исполнять обязанности председателя Счетной палаты. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Айжан Садыркулова работала в Счетной палате аудитором.

Отметим, Айжан Садыркулова является дочерью Медета Садыркулова. Политик возглавлял администрацию президента, позже был в Совете безопасности. В 2009 году он добровольно ушел в отставку и начал процесс по смещению с должности президента Курманбека Бакиева. В этом же году, в автомобиле по трассе из Алматы было найдено три тела, одно из них - Медета Садыркулова. По официальной версии, автомобиль политика попал в ДТП. Водитель второго автомобиля остался жив, его осудили, но спустя несколько месяцев он был убит.

В 2010 году расследование смерти Медета Садыркулова возобновилось. Выяснилось, что политика и его сопровождающих жестоко убили. Заказчиком был брат экс-президента Жаныш Бакиев, который наблюдал за убийством. Сотрудники Госохраны и Пограничной службы были приговорены к различным срокам.


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URL: https://www.vb.kg/397003
Теги:
Жаныш Бакиев, Медет Садыркулов, Счетная палата, Кыргызстан
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