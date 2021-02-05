Дочь Медета Садыркулова назначена и.о. главы Счетной палаты

Айжан Садыркулова будет исполнять обязанности председателя Счетной палаты. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Айжан Садыркулова работала в Счетной палате аудитором.

Отметим, Айжан Садыркулова является дочерью Медета Садыркулова. Политик возглавлял администрацию президента, позже был в Совете безопасности. В 2009 году он добровольно ушел в отставку и начал процесс по смещению с должности президента Курманбека Бакиева. В этом же году, в автомобиле по трассе из Алматы было найдено три тела, одно из них - Медета Садыркулова. По официальной версии, автомобиль политика попал в ДТП. Водитель второго автомобиля остался жив, его осудили, но спустя несколько месяцев он был убит.

В 2010 году расследование смерти Медета Садыркулова возобновилось. Выяснилось, что политика и его сопровождающих жестоко убили. Заказчиком был брат экс-президента Жаныш Бакиев, который наблюдал за убийством. Сотрудники Госохраны и Пограничной службы были приговорены к различным срокам.