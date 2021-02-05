Улукбек Марипов встретился с Николом Пашиняном

Премьер-министр КР Улукбек Марипов на полях Евразийского межправительственного совета и Цифрового форума "Almaty digital Forum" 2021 встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи Улукбек Марипов и Никол Пашинян обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, представляющий взаимный интерес.

Главы Правительств отметили необходимость наращивания кыргызско-армянских экономических связей и взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Никол Пашинян поздравил своего коллегу с назначением на должность Премьер-министра Кыргызской Республики и пожелал успехов в работе и процветания кыргызскому народу.