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Улукбек Марипов встретился с Николом Пашиняном

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр КР Улукбек Марипов на полях Евразийского межправительственного совета и Цифрового форума "Almaty digital Forum" 2021 встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи Улукбек Марипов и Никол Пашинян обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, представляющий взаимный интерес.

Главы Правительств отметили необходимость наращивания кыргызско-армянских экономических связей и взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Никол Пашинян поздравил своего коллегу с назначением на должность Премьер-министра Кыргызской Республики и пожелал успехов в работе и процветания кыргызскому народу.


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URL: https://www.vb.kg/397005
Теги:
Армения, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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