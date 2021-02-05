Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву требуют лишить статуса экс-президента. С 1 февраля в Кыргызстане проходит сбор подписей граждан. О народной инициативе рассказал блогер Чынгыз Капаров.

"Всех кыргызстанцев, готовых поддержать эту инициативу, приглашаем работать вместе! (...) Если есть мигранты за пределами Кыргызстана, а также жители отдаленных регионов внутри страны, которые хотят помочь, им также выдадут электронный формат бланка для подписей. В таком случае лучше назначить ответственных людей по регионам, городам и странам вам самим", - написал он на своей странице в Facebook.

Сбор подписей, по его словам, проходит по пятницам и субботам с 10.00 до 18.00 часов в здании "Илбирс" на площади "Ала-Тоо".

Напомним, в Кыргызстане лишь два бывших президента из пяти - Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева - имеют статус "экс". По закону они наделены большими привилегиями от пожизненного права на неприкосновенность до бесплатной медпомощи и большой пенсии - порядка 100 тысяч сомов. До достижения пенсионного возраста "эксы" получают денежное пособие в размере 75% от зарплаты действующего президента.

Роза Отунбаева была провозглашена президентом КР в мае 2010 года специальным декретом Временного правительства. Занимала она этот пост до вступления в должность Алмазбека Атамбаева - 1 декабря 2011 года.

Сооронбай Жээнбеков - преемник Атамбаева. Он находился на посту главы государства с 24 ноября 2017 года по 15 октября 2020 года. Подал в отставку в связи с известными событиями 5-6 октября.