Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 102.90 - 103.40

Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву требуют лишить статуса экс-президента

311  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву требуют лишить статуса экс-президента. С 1 февраля в Кыргызстане проходит сбор подписей граждан. О народной инициативе рассказал блогер Чынгыз Капаров.

"Всех кыргызстанцев, готовых поддержать эту инициативу, приглашаем работать вместе! (...) Если есть мигранты за пределами Кыргызстана, а также жители отдаленных регионов внутри страны, которые хотят помочь, им также выдадут электронный формат бланка для подписей. В таком случае лучше назначить ответственных людей по регионам, городам и странам вам самим", - написал он на своей странице в Facebook.

Сбор подписей, по его словам, проходит по пятницам и субботам с 10.00 до 18.00 часов в здании "Илбирс" на площади "Ала-Тоо".

Напомним, в Кыргызстане лишь два бывших президента из пяти - Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева - имеют статус "экс". По закону они наделены большими привилегиями от пожизненного права на неприкосновенность до бесплатной медпомощи и большой пенсии - порядка 100 тысяч сомов. До достижения пенсионного возраста "эксы" получают денежное пособие в размере 75% от зарплаты действующего президента.

Роза Отунбаева была провозглашена президентом КР в мае 2010 года специальным декретом Временного правительства. Занимала она этот пост до вступления в должность Алмазбека Атамбаева - 1 декабря 2011 года.

Сооронбай Жээнбеков - преемник Атамбаева. Он находился на посту главы государства с 24 ноября 2017 года по 15 октября 2020 года. Подал в отставку в связи с известными событиями 5-6 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397007
Теги:
неприкосновенность, пенсии, президент, Кыргызстан, политика, экс-президент, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  