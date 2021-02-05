Зулушев: В 2020 году было зарегистрировано на 25% меньше преступлений

В 2020 году в Кыргызстане было зарегистрировано 31 211 преступлений. Об этом сегодня, 5 февраля, на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, это на 25 процентов меньше, чем в 2019 году.

- Особо тяжких преступлений 3 тысячи 31. В 2019 году было зафиксировано 3 тысячи 55. Также было зарегистрировано 172 факта убийств, 1 тысяча 400 – хищение чужого имущества, 176 фактов взяток, 795 фактов преступлений, связанных с наркотиками. Всего преступлений в 2020 году совершили 24 тысячи 320 человек, из которых 1 тысяча 31 – несовершеннолетние, 4 тысяча 65 – женщины, 209 - ранее судимые, - перечислил Зулушев.