51 % кыргызстанцев все ещё считает, что угроза COVID-19 преувеличена

По мнению 51% жителей Кыргызстана, угроза коронавируса преувеличена. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательской компанией "М-Вектор" – члена Международной ассоциации Gallup от Кыргызстана.

При этом большая часть опрошенных (54%) готова пожертвовать своими правами для борьбы с Covid-19. Для сравнения в марте этот показатель составлял 67%.

Всего 40% респондентов, участвовавших в опросе, убеждены, что правительство Кыргызстана хорошо справляется с коронавирусом, в марте показатели были схожими.

68% жителей Кыргызстана уверены, что ограничения на поездки между странами помогут в борьбе против распространения коронавируса.

"Результаты опроса показали, что ажиотаж по поводу коронавируса поутих. Наблюдаются изменения в мнениях кыргызстанцев относительно COVID-19 по сравнению с началом 2020 года", – отмечают авторы исследования.

В опросе участвуют 47 стран мира.

Всего было опрошено 44 796 респондентов, размер выборки в каждой стране от 400 до 1800 респондентов.