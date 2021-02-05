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Можно ли расширить отрезок улицы Ахунбаева? Мэрия Бишкека решает вопрос

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- Оксана Гут
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Можно ли расширить отрезок улицы Ахунбаева? С таким вопросом в мэрию Бишкека поступало много обращений автовладельцев.

Они жаловались, что вынуждены создавать аварийную ситуацию при движении в восточном направлении по улице Ахунбаева. Так как сразу после пересечения ул. Байтик Баатыра, дорога упирается в остановку и тротуар, и им приходится перестраиваться влево.

Выездная комиссия в составе специалистов МП "Бишкекглавархитектура", "Бишкекзеленхоз", управления капитального строительства (УКС) и департамента городского хозяйства на месте ознакомилась с предложением управления патрульной службы милиции (УПСМ) расширить улицу Ахунбаева от ул. Байтик Баатыра до ул. Жукеева-Пудовкина.

"Мы обследовали фактическую ситуацию на этом отрезке. Специалисты отдела дорожно-транспортного развития МП "Бишкекглавархитектура" подготовили предварительную схему расширения данного участка", - сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что "Бишкекглавархитектура" направила письмо в соответствующие органы для согласования предварительной схемы расширения улицы и внесения предложения по данному вопросу.


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URL: https://www.vb.kg/397020
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, ремонт, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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