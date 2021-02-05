Генпрокуратура КР проверит слова Эльвиры Сурабалдиевой

Генпрокуратура КР проверит заявление экс-вице-премьер-министра Эльвиры Сурабалдиевой по поводу того, что чиновники Министерства здравоохранения во время пика пандемии якобы скрыли протокол лечения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, прокуратура обязана отреагировать.

⁃ Всего по подготовке к пандемии коронавируса было возбуждено 18 дел, - пояснил он.

Напомним, Эльвира Сурабалдиева еще будучи вице-премьер-министром заявляла, что во время пика пандемии чиновники задерживали документы из-за чего был хаос. Также она сообщала, что число погибших от COVID-19 намеренно занижали. Что, впрочем, позже подтвердила Межведомственная комиссия.