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Генпрокуратура КР проверит слова Эльвиры Сурабалдиевой

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- Бакыт Стамов
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Генпрокуратура КР проверит заявление экс-вице-премьер-министра Эльвиры Сурабалдиевой по поводу того, что чиновники Министерства здравоохранения во время пика пандемии якобы скрыли протокол лечения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, прокуратура обязана отреагировать.

⁃ Всего по подготовке к пандемии коронавируса было возбуждено 18 дел, - пояснил он.

Напомним, Эльвира Сурабалдиева еще будучи вице-премьер-министром заявляла, что во время пика пандемии чиновники задерживали документы из-за чего был хаос. Также она сообщала, что число погибших от COVID-19 намеренно занижали. Что, впрочем, позже подтвердила Межведомственная комиссия.


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URL: https://www.vb.kg/397021
Теги:
Генеральная прокуратура, уголовная ответственность, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, коронавирус, пандемия
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