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В Оше у ранее судимого найдены героин и гашиш общим весом более 4 кг

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- Оксана Гут
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Сотрудниками оперативно-розыскного управления СБНОН МВД КР проведена спецоперация, направленная на перекрытие каналов сбыта наркотиков в особо крупном размере и задержание лиц, причастных к наркопреступлениям. В результате изъята крупная партия наркотиков афганского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

25 января 2021 года примерно в 03.00 часов на улице Мамытова города Ош в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования по статье 267 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР, сотрудниками ОРУ СБНОН МВД КР при силовой поддержке бойцов ОСО (СОБР) ПСН МВД задержан гражданин О.С. 1974 года рождения, ранее судимый, подозреваемый в незаконном сбыте особо крупного количества тяжелых наркотиков.

У наркоторговца были обнаружены и изъяты наркотические средства - героин весом 3 кг 90 грамм.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками оперативной таможни ГТС с использованием служебно-розыскной собаки, при обыске по месту жительства подозреваемого лица обнаружены другие виды тяжелых наркотиков. Наркоборцы МВД изъяли наркотическое средство гашиш весом 950 грамм. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/397022
Теги:
Афганистан, задержание, наркотики, Кыргызстан, ГТС, МВД
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