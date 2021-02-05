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Марипов: Интеграция в ЕАЭС должна повышать благосостояние наших граждан

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- Оксана Гут
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Реализация совместных инфраструктурных проектов и полноценное задействование трансграничных узлов раскроет весь потенциал Союза как центра Большого Евразийского партнерства. Об этом заявил премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов на очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в городе Алматы.

"Перед нами стоит основная задача – обеспечение устойчивого развития наших экономик в интересах повышения жизненного уровня населения. Наша интеграция должна служить гражданам государств – членов ЕАЭС и обеспечивать повышение их благосостояния. Мы выражаем готовность использования торгового и транзитного потенциала нашей страны посредством создания евразийских оптово-логистических комплексов с участием стран-участниц организации, а также иностранных партнеров. Пришло время переходить к практической имплементации этого вопроса", - передает пресс-служба правительства КР слова Улукбека Марипова.

Премьер-министр особо обратил внимание членов заседания на то, что принятые Главами государств-членов ЕАЭС Стратегические направления развития ЕАЭС до 2025 года станут своевременным ориентиром дальнейших действий, которые, в том числе, учитывают быстроменяющиеся мировые тенденции.

"В сложившихся непростых условиях в мировой экономике, использование первоначальных подходов может быть недостаточно для достижения заявленных целей объединения в полной мере. Полноценная и успешная реализация Стратегических направлений должна стать первоочередным мероприятием в повестке нашей работы. Нам необходимо в кратчайшие сроки разработать и утвердить План реализации с соответствующими мероприятиями", - сказал Марипов.

Глава правительства предложил начать формирование перечня инвестиционных проектов для приоритетного финансирования региональными и национальными институтами развития.

"Привлечение инвестиций в такие проекты, в результате, позволит расширить возможности реализации экспортного потенциала государств-членов Союза, что значительно сократит расстояние и время перевозок экспортно-импортного товарооборота и увеличит экономический обмен между странами-участницами проекта. В данном контексте ранее предложенная Кыргызской Республикой инициатива о создании механизмов целевого содействия при имеющихся совместных финансовых институтах с гибкими условиями финансирования сохраняет свою актуальность", - резюмировал премьер-министр.

Вместе с тем, глава правительства отметил необходимость ускорения формирования единого цифрового пространства.

"Пандемия ускорила развитие цифровизации, приблизила цифровое будущее, что адаптировало нас к потенциальным новым процессам. Поэтому сегодня важно создание цифровых экосистем, которые в конечном итоге будут способствовать полноценному обеспечению четырех свобод на внутреннем рынке ЕАЭС. Говоря о свободах, хочу особо отметить текущее невыгодное положение трудящихся мигрантов, оказавшихся в сложном положении из-за введенных ограничений на передвижение физических лиц. В настоящее время остро стоит вопрос постепенного снятия ограничений, увеличения количества рейсов между нашими странами, как для обеспечения предприятий необходимым количеством трудящихся, так и для возвращения трудящихся мигрантов к своим рабочим местам", - заключил он.

По итогам заседания премьер-министр выразил надежду на активизацию работы по дальнейшему устранению имеющихся барьеров, изъятий и ограничений в функционировании внутреннего рынка интеграционного объединения, как одного из важнейших факторов обеспечения свободного передвижения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/397023
Теги:
граница, Казахстан, правительство, Россия, Армения, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, Улукбек Марипов, товары
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