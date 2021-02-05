"Письма счастья". ГУОБДД начало розыск "владельцев" авто "по доверенности"

По заявлению гражданина И. Сергея Сергеевича со 2 февраля 2021 года ориентирован личный состав ГУОБДД МВД Кыргызской Республики. На основании данной ориентировки был задержан водитель автомашины Хонда-Степвагон государственным номерным знаком S 2092 N и водворен на штрафную стоянку. А также по остальным транспортным средствам ведется соответствующая работа. Об этом сообщили VB.KG в ГУОБДД МВД КР.

Как уточняется, в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике" от 24.04.1998 года № 52, юридические лица обязаны регистрировать (перерегистрировать) принадлежащие им автомототранспортные средства независимо от их технического состояния в течение 10 рабочих дней с момента приобретения (получения) или возникновения обязательств, влекущих перерегистрацию автомототранспортных средств.

Согласно статье 306 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, в случае фиксации нарушения сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами к ответственности за нарушение в сфере дорожного движения привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств: собственник (владелец) транспортного средства освобождается от ответственности за нарушение, совершенное с участием этого транспортного средства, если в ходе проверки по его сообщению или заявлению будет установлено, что оно выбыло из его обладания в результате противоправных деяний других лиц до совершения нарушения.

- ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает всех граждан при покупке автомашины сразу же переоформить на свое имя, так как в рамках реализации проекта "Безопасный город" штрафы за нарушение правил дорожного движения поступают прежнему владельцу авто. Согласно законодательству Кыргызской Республики собственник (владелец) транспортных средств имеет право обратиться в судебные органы по взысканию (возврату) оплаченной суммы штрафа за нарушение ПДД, зафиксированного с применением АПК, с лица, управляющего ТС по доверенности (в регрессном порядке). Отношение между собственником и лицом, управляющим ТС по доверенности являются гражданско-правовыми, - подчеркнули в ГУОБДД КР.