"Обвинения не подкреплены фактами". Верховный суд ответил ГКНБ

Пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики прокомментировала сообщение ГКНБ о еще одном уголовном деле в отношении Гульбары Калиевой.

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"В последнее время информационные сообщения ГКНБ, обвиняющие представителей судебной ветви власти в совершении неправомерных действий, которые не подкреплены фактами, наносят непоправимый урон авторитету судебной системы. Более того, попытка придать весомость своему заявлению, посредством некорректного изложения информации, вводит читателей в заблуждение и формирует у населения стойкое негативное отношение к судьям.

Действительно, председателем Верховного суда Калиевой Г.У. в феврале 2020 года было внесено представление в Дисциплинарную комиссию на судью Свердловского районного суда города Бишкек на ее неэтичное поведение по отношению к подсудимому в судебном заседании, видеозапись которой оказалась в социальной сети и вызвало бурное обсуждение пользователей. В данном случае председатель Верховного суда воспользовалось правом, предоставленным ей Законом Кыргызской Республики "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах" и действовала строго в рамках закона.

Что касается утечки указанной видеозаписи в социальные сети приказом председателя Верховного суда Калиевой Г.У. в апреле 2020 года была создана комиссия, в задачи которой входило установление источника утечки видеозаписи с зала судебного заседания. Комиссия после изучения, с привлечением IT-специалиста, всех обстоятельств возможной утечки видеозаписи пришла к выводу, что запись, размещенная в социальной сети, была изъята из видеорегистратора путем прямой записи. Согласно заключению технических специалистов, видеозапись могла быть получена с двух мест, где они не смогли обнаружить следов несанкционированного доступа. При этом специалисты не смогли также обнаружить доказательства выгрузки файлов и с кабинета И.Ж.Б.

Именно поэтому председателем Верховного суда было дано поручение о внесении соответствующих изменений в Инструкцию о порядке использования средств видеонаблюдения, исключающих возможность снятия файлов с видеорегистраторов.

Поэтому попытка смешивания двух разных по содержанию и характеру вопросов и утверждение о сокрытии председателем Верховного суда материалов служебного расследования являются несостоятельными", - говорится в заявлении пресс-службы верховного суда КР.