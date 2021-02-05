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В ближайшие годы планируется отменить роуминг в пределах ЕАЭС

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К 2025 году планируется отменить роуминг в пределах границ стран, входящих в Евразийский экономический союз. Такими планами поделился министр по антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев.

Переговоры о разработке единого мобильного тарифа для граждан ЕАЭС ведутся уже не менее пяти лет. Теперь удалось выработать общую концепцию того, как он будет функционировать.

Шаккалиев подчеркнул, что свобода передвижения – одна из основных задач Союза, а свобода общения – ключевое условие для реализации этой задачи. Для трудовых мигрантов и бизнесменов важно постоянно оставаться на связи, а роуминг существенно ограничивает общение.

После запуска единого тарифа граждане, выезжая в одну из стран Союза, смогут использовать свой тариф и платить за мобильную связь и интернет-трафик такую же цену, как и дома. Потери мобильных операторов планируется компенсировать за счет увеличения совершенных звонков. По крайней мере, опыт Европейского союза, где действует подобный тариф, говорит о том, что сокращения прибыли у операторов не будет.

При использовании единого тарифа в ЕАЭС планируется ввести ограничения. Например, если гражданин остается на длительное время в другой стране, ему все же придется приобрести местную сим-карту. Единый тариф в ЕАЭС будет действовать в течение одного месяца.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/397026
Теги:
ЕАЭС, сотовая связь
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