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В Подмосковье задержали кыргызстанца, ранившего ножом соотечественницу

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- Евгений Денисенко
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В Московской области найден и задержан 23-летний гражданин Кыргызстана И.Р. Он подозревается в нанесении ножевого ранения 24-летней соотечественнице Р.А.

Об этом сообщили в представительстве МВД КР в РФ, сотрудники которого вместе с коллегами из правоохранительных органов подмосковного города Красногорска приняли участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно информации представительства, нападение на Р.А. произошло 2 февраля около 15.30. Пострадавшую пришлось срочно госпитализировать с диагнозом колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Врачами была оказана необходимая медицинская помощь, и в настоящее время состояние молодой женщины стабильное.

По данному факту Следственным управлением МВД РФ по городскому округу Красногорск было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Начались поиски подозреваемого, и 5 февраля он был взят под стражу.

Согласно признательным показаниям И.Р., он был знаком со своей жертвой. А поводом к совершению преступления послужила ревность. В соответствие с упомянутой статьей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/397030
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант
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