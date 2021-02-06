ЕАЭС и СНГ укрепляют сотрудничество

План мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом подписан в Алматы 5 февраля. В этот же день здесь прошло первое в нынешнем году заседание Евразийского Межправсовета, участие в котором принял премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов.

Документ, который подписали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, предполагает реализацию совместных проектов и проведение мероприятий, сообщили в ЕЭК.

Также планируются консультации для выработки подходов по сопряжению права ЕАЭС и нормативной базы СНГ, в том числе в части устранения противоречий между проектами нормативных правовых актов, разрабатываемыми в обоих международных объединениях. Кроме того, планом предусмотрено вовлечение в процессы их функционирования молодежи, общественных объединений и бизнес-сообществ.

Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ был подписан 27 ноября 2018 года. Он предусматривает сотрудничество в сферах таможенного регулирования, прослеживаемости и маркировки товаров средствами идентификации, государственных закупок, защиты прав потребителей, цифровой экономики, налоговой политики и администрирования, внешней торговли, конкурентной политики и антимонопольного регулирования, а также санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Ряд важных документов, направленных на усиление интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, подписан и по итогам заседания его Межправсовета, проходившего 5 февраля с участием глав правительств стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России.