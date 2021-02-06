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В ближайшее время в Кыргызстан доставят 5 мобильных клиник

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- Мария Стрельцова
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5 февраля министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев и посол КР в Турции Кубанычбек Омуралиев посетили завод "Optima Technic" в г.Анкара, где были изготовлены мобильные клиники для Кыргызстана, в рамках Соглашения между Правительством КР и Исламским Банком Развития "О предоставлении 5 мобильных клиник". Об этом передает пресс-центр Минздрава КР.

В ходе посещения завода "Optima Technic" министр и посол встретились с представителями завода, Исламского Банка Развития и норвежской компании "НОРМЕКА АС", являющейся генеральным подрядчиком-изготовителем мобильных клиник, и обсудили вопрос доставки мобильных клиник в Кыргызстан. Министр принял участие в проведении оценки готовности мобильных клиник. На базе мобильных клиник имеются диагностическое отделение с современным медицинским оборудованием как компьютерный томограф, УЗИ аппараты, маммограф, рентген аппарат, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, риноскоп, эхокардиограф, лабораторное оборудование для проведения биохимических и других анализов, а также операционное отделение для проведения офтальмологических операции.

По информации Исламского Банка Развития и норвежской компании "НОРМЕКА АС", с 31 января по 6 февраля текущего года была проведена оценочная работа по готовности мобильных клиник к отправке. В настоящее время компания приступила к подготовительной работе по отправке мобильных клиник в Кыргызстан и по итогам посещения завода и встреч с представителями ИБР и "НОРМЕКА АС", стороны договорились ускорить процесс доставки мобильных клиник в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/397039
Теги:
Минздрав
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