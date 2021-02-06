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Мишустин призвал КР присоединиться к сервису "Путешествуй без COVID-19"

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- Мария Стрельцова
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Глава российского правительства предложил Казахстану с Кыргызстаном подключиться к приложению "Путешествие без COVID-19". Оно должно стать универсальным средством для перемещения граждан по территории ЕАЭС.

5 февраля на пленарной сессии форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" в Алматы Михаил Мишустин рассказал так же о сервисе для тех, кто ищет работу на просторах ЕАЭС, передают российские СМИ.

Приложение работает с декабря прошлого года, оно упростило прохождение санитарного контроля при пересечении границ между Россией, Беларусью и Арменией. Человеку нужно сделать ПЦР-тест и загрузить результат в мобильном приложении. При пересечении границы достаточно предъявить QR-код.

"Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, мы к этому уже приступили, чтобы уже все в порядке было с въездом. Мне кажется, это будет такой классный, бесшумный сервис для всех желающих найти работу в наших странах. И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием, в частности в России, можно будет решить до переезда, не прибегая к услугам многих иногда недобросовестных посредников", – сказал российский премьер.


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URL: https://www.vb.kg/397041
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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