За сутки в Кыргызстане выявлены 72 новых случая COVID-19, трое умерли

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлены 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав КР.

Из них:

- Бишкек – 27;

- Чуйская область – 16;

- Нарынская область – 12;

- Жалал-Абадская область – 5;

- Ошская область – 4;

- Иссык-Кульская область – 3;

- город Ош – 2;

- Баткенская область - 2;

- Таласская область – 1.

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 98 пациентов, из них в Бишкек – 40, г.Ош – 3, Чуйская область – 27, Ошская область – 4, Таласская область – 0, Нарынская область – 5, Иссык-Кульская область – 11, Джалал-Абадская область – 2, Баткенская область – 6.

За весь период всего выздоровело: 81 542 пациента.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 492 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 596 пациентов.

За последние сутки зарегистрировано – 3 летальных случая от COVID-19. От лабораторно подтвержденного COVID-19 – 2 случая (Бишкек, Чуйская область); от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – 1 случай (Чуйская область). По республике зарегистрировано всего – 1423 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 443, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 980.

Среди медицинских работников за сутки не зарегистрировано новых случаев COVID-19. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4180 случаев. За сутки из стационаров выписан 1 медработник, из домашней самоизоляции – 2 медицинских работника. Всего по республике выздоровели – 4102 медработника