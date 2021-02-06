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В ЕАЭС разработали "дорожную карту" по сотрудничеству в налоговой сфере

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- Евгений Денисенко
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Семь документов, предусматривающих укрепление интеграции по различным направлениям, подписано по итогам заседание Евразийского межправительственного совета. Оно прошло 5 февраля в Алматы с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также государств-наблюдатели при ЕАЭС – Кубы, Молдовы, Узбекистана.

Главными темами повестки дня, по информации Евразийской экономической комиссии, стали вопросы деятельности Евразийского экономического союза, касающиеся функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов. Речь также шла о развитии взаимодействия, в транспортной, здравоохранительной, образовательной, некоторых других отраслях.

По словам главы правительства России Михаила Мишустина, в приоритете и такие направления, как распространение "умных", энергоэффективных технологий, внедрение принципов "зелёной экономики". Все это, считает премьер-министр РФ, позволит стимулировать научно-технические прорывы, сформировать на пространстве Союза "территорию инноваций".

Подчеркнута и о необходимость усиления сотрудничества по цифровизации национальных экономик, привлечения к этой работе Евразийского банка развития.

"Также необходимо активизировать работу по сближению налогового законодательства. Это очень важный шаг для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Последние несколько лет налоговые службы многое сделали для снятия существующих барьеров. Продолжим курс на углубление интеграции по этому направлению. Соответствующая "дорожная карта" разработана. Мы ожидаем, что партнеры уже в скором времени представят свою позицию по ней, чтобы можно было начать действовать", - заявил Михаил Мишустин.


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URL: https://www.vb.kg/397046
Теги:
ЕАЭС
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