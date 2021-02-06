Россия активизирует работу с зарубежными соотечественниками

Работа с соотечественниками, проживающими за рубежом, рассмотрена на состоявшемся 5 февраля оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое провел президент России Владимир Путин.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

На совещании Владимир Путин призвал поговорить "об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом".

"Это большой пласт работы, мы все отдаём себе отчёт в том, насколько она важна", - заявил президент РФ.

Он подчеркнул важность такой работы "не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической Родиной", но и для самих россиян - "в силу целого ряда обстоятельств, их много". И призвал рассмотреть эту проблему "во всём многообразии".

Напомним, что в минувшие месяцы в России уже был предпринят ряд важных инициатив в рамках работы с соотечественниками, проживающими за рубежом. В частности, внесены изменения в закон "О гражданстве РФ", упрощающий порядок приобретения этого гражданства некоторыми категориями иностранцев, продолжала совершенствоваться Госпрограмма содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

"Если речь идёт о наших соотечественниках, носителях русского языка, русской культуры, мы вдвойне, втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова. Это абсолютно обязательная вещь для нас, имею в виду и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией", - отмечал Владимир Путин на прошлогодней встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ.