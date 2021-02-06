Погода
$ 84.50 - 84.89
€ 100.75 - 102.12

Юбилей актерского творчества Айтурган Темировой отметили в Бишкеке

41  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Айтурган Темирова дебютировала в кино в 1971 году, исполнив роль Калычи в фильме Болотбека Шамшиева "Алые маки Иссык-Куля".

В фильме снялись такие будущие звезды кыргызского и советского кино, как Суйменкул Чокморов, Борис Химичев, Советбек Джумадылов, Амина Умурзакова, Алиман Джангорозова, Айтурган Темирова и другие. На Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси в 1972 году диплом и I премия за лучшее исполнение мужской роли были вручены Суйменкулу Чокморову. А на Международном кинофестивале фильмов о правах человека в Страсбурге (Франция, 1973) картине присудили специальную премию.

Среди наиболее известных работ - роли в картинах "Белый пароход", приключенческом фильме "Не ставьте лешему капканы...", в детективе "Волчья яма", "Заговор", в героической драме "Снайперы".

В 70-е годы двадцатого века актриса в основном играла красивых, отважных, самоотверженных девушек, которые в критической ситуации могли проявить характер и пойти наперекор судьбе. Новое рождение артистки состоялось в фильмах Геннадия Базарова, особенно выделяется роль Сабины из "Заговора".

Своими впечатлениями с юбилея, который прошел 5 февраля в Бишкеке, поделилась Айнура Субанбекова со своей страницы в соцсетях:

-Прекрасная атмосфера царила в зале! Ощущения были, как на кинофестивале. И почему-то вспомнился журнал " Советский экран" И детство, когда коллекционировала фотокарточки актёров кино. 50 лет актерскому творчеству и фильму "Алые маки Иссык-Куля! Говорили и вспоминали много интересного и неизвестного. Каких только неожиданностей не бывает на съёмочной площадке. Творческий тандем: Шамшиев-Темирова зазвучал, загремел. Столько всемирно известных работ было снято. Великая и простая, мудрая и лёгкая, тонкая душой и телом, красивая и добрая Айтурган вошла в зал в окружении внуков.

Известную актрису поздравили кинематографисты, творческая интеллигенция Кыргызстана, поздравление пришло от Никиты Михалкова, председателя Союза кинематографистов России, президента Московского международного кинофестиваля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397050
Теги:
кино
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  