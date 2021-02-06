Юбилей актерского творчества Айтурган Темировой отметили в Бишкеке

Айтурган Темирова дебютировала в кино в 1971 году, исполнив роль Калычи в фильме Болотбека Шамшиева "Алые маки Иссык-Куля".

В фильме снялись такие будущие звезды кыргызского и советского кино, как Суйменкул Чокморов, Борис Химичев, Советбек Джумадылов, Амина Умурзакова, Алиман Джангорозова, Айтурган Темирова и другие. На Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси в 1972 году диплом и I премия за лучшее исполнение мужской роли были вручены Суйменкулу Чокморову. А на Международном кинофестивале фильмов о правах человека в Страсбурге (Франция, 1973) картине присудили специальную премию.

Среди наиболее известных работ - роли в картинах "Белый пароход", приключенческом фильме "Не ставьте лешему капканы...", в детективе "Волчья яма", "Заговор", в героической драме "Снайперы".

В 70-е годы двадцатого века актриса в основном играла красивых, отважных, самоотверженных девушек, которые в критической ситуации могли проявить характер и пойти наперекор судьбе. Новое рождение артистки состоялось в фильмах Геннадия Базарова, особенно выделяется роль Сабины из "Заговора".

Своими впечатлениями с юбилея, который прошел 5 февраля в Бишкеке, поделилась Айнура Субанбекова со своей страницы в соцсетях:

-Прекрасная атмосфера царила в зале! Ощущения были, как на кинофестивале. И почему-то вспомнился журнал " Советский экран" И детство, когда коллекционировала фотокарточки актёров кино. 50 лет актерскому творчеству и фильму "Алые маки Иссык-Куля! Говорили и вспоминали много интересного и неизвестного. Каких только неожиданностей не бывает на съёмочной площадке. Творческий тандем: Шамшиев-Темирова зазвучал, загремел. Столько всемирно известных работ было снято. Великая и простая, мудрая и лёгкая, тонкая душой и телом, красивая и добрая Айтурган вошла в зал в окружении внуков.

Известную актрису поздравили кинематографисты, творческая интеллигенция Кыргызстана, поздравление пришло от Никиты Михалкова, председателя Союза кинематографистов России, президента Московского международного кинофестиваля.