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Жириновский поставил себе в заслугу создание вакцины от коронавируса

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал о собственном вкладе в создание отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V". Он поставил себе в заслугу наличие у России штаммов вирусов, которые могли пропасть из-за отключения электричества в Институте вирусологии.

По его словам, "лет десять-пятнадцать назад" у организации накопились долги, и ей поставили ультиматум. "Я спас вирусологию нашей страны", - подчеркнул Жириновский, указав, что из своего кабинета "на уши поставил все московское начальство".

Политик пожаловался, что об этом никто не рассказал, и предположил, что причина в том, что ни он, ни его жена, вирусолог Галина Лебедева, не состоят в "Единой России". Также Жириновский назвал несправедливой ситуацию, в которой никто не знает имена настоящих создателей вакцины от коронавируса, только главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что уже к июню страна способна вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан. По его словам, это лучший в мире результат, для США и Европы сроки затянутся до осени.

Между тем в целом в мире количество привитых от заболевания превысило число инфицированных. Более трех четвертей этих прививок делается в десяти странах.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397051
Теги:
вакцина, Россия, коронавирус, Владимир Жириновский
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