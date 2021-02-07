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Мигрантам из КР предлагают заполнить анкету и выиграть 30 тысяч сомов

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- Бакыт Басарбек
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Миссия Международной Организации по Миграции (МОМ)/Агентство ООН по Миграции в Кыргызской Республике и финансируемого Фондом развития МОМ запускает исследование "Обновление списка членов/групп кыргызстанцев в миграции из некоторых крупных сообществ в странах назначения" с целью формирования коммуникативной платформы и обновления списка членов/групп кыргызстанцев за рубежом.

В данном опросе принимают участие члены диаспор и мигранты, проживающие по всем у миру.

"Уважаемые соотечественники, кыргызстанцы в миграции!

Приглашаем Вас, заполнить анкету исследования под названием "Обновление списка членов/групп кыргызстанцев в миграции из некоторых крупных сообществ в странах назначения" в рамках национального проекта "Привлечение средств диаспоры кыргызстанцев в миграции для борьбы с изменением климата", реализуемого Миссией Международной Организации по Миграции (МОМ)/Агентством ООН по Миграции в Кыргызской Республике и финансируемого Фондом развития МОМ.

Результаты исследования будут использованы в обобщенном виде и анонимность ответов будет строго соблюдена.

У нас есть специальный призовой фонд для респондентов, полностью ответивших на вопросы анкеты и указавших свой контактный номер телефона. Сумма призового фонда составляет 30 000 сом (10 призов по 3000 сом). Победители определяются случайным отбором при помощи генератора random.org", - говорится в сообщении организации.


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URL: https://www.vb.kg/397055
Теги:
миграция, награда
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