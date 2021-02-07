MegaCom снизил стоимость внесетевых звонков на новых тарифах до 1 сома

Оператор сотовой связи MegaCom сообщил о снижении стоимости исходящих звонков на номера других операторов на некоторых пакетах новой линейки тарифных планов "Интернет + Звонки".

По данным национального оператора связи, стоимость исходящих звонков в размере 1 сома за минуту (без учета НДС и НсП) распространяется на тарифные пакеты "Звонки Max" и "Интернет + Звонки Все Безлимитно" по окончании основного пакета минут, предусмотренного условиями ТП.

Напомним, что ставка интерконнекта в размере 1 сома за минуту разговора была установлена с 1 января 2021 года Государственным агентством связи КР с учетом процедур межоператорского регулирования.

В компании MegaCom подчеркивают, что снижение стоимости внесетевых вызовов направлено на оптимизацию расходов абонентов, предпочитающих совершать голосовые звонки на номера разных операторов и зачастую использующих для этого несколько SIM-карт или телефонов.

На данный момент выгодной тарификацией могут воспользоваться лишь абоненты, подключившие новые тарифные планы.

"Это обусловлено особенностью работы современного тарифного программного обеспечения, не позволяющего применять новшества на старых тарифных планах, а также стратегией компании по привлечению новых абонентов", - пояснили в пресс-службе MegaCom. При этом оператор отмечает, что переход на новую линейку тарифов доступен всем индивидуальным абонентам.

Напомним, ранее о снижении тарифной ставки за соединение между разными операторами связи (интерконнект) заявлял вице-премьер-министр КР Равшан Сабиров, 5 февраля 2021 года назначенный указом Садыра Жапарова советником Президента Кыргызской Республики.