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В Бишкеке пройдет Первый международный турнир по армейскому рукопашному бою

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- Мария Стрельцова
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С 19 по 21 февраля в г. Бишкек впервые пройдет международный турнир по армейскому рукопашному бою под девизом "Я патриот", посвященный Дню защитника Отечества. В нем примут участие сборные команды СНГ- России, Узбекистана, Казахстана, силовых структур Кыргызстана: ГНКБ, ВС, МВД, ВВ МВД, ГСИН, ГПС, 9-ой службы СГО и других родов войск, сборных команд клубов шести областей.

Как сообщили в Федерации армейского рукопашного боя Кыргызской Республики, основные цели турнира - укрепление дружбы и сотрудничества между странами СНГ в области физической культуры и спорта, пропаганда физической культуры, достижений спорта, утверждение здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи, обмен опытом по подготовке воинов-спортсменов высокого международного класса по армейскому рукопашном бою.

Призовой фонд составляет 100 тысяч сомов.

"Армейский рукопашный бой" - универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств, опробованная в реальной боевой деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/397062
Теги:
СНГ, спорт
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