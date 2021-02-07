Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю выросло на $11,5 млрд на фоне подорожания акций компаний. Акции Tesla за неделю подорожали на 7,4%, пишет РБК со ссылкой на журнал Forbes.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали $10,4 млрд и $10 млрд соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14% на этой неделе.

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты, за неделю увеличилось на $7,7 млрд. А акции Amazon подросли на 4,6%. Ранее Безос, возглавляющий компанию уже 26 лет, объявил об уходе с поста генерального директора. Это произойдет в третьем квартале 2021 года. Его место займет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.

Основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан на этой неделе разбогател на $10,7 млрд после того, как акции Pinduoduo выросли более чем на 18%.

Forbes также сообщил, что в январе, после удвоения стоимости акций компании Affirm, в мире стало на одного долларового миллиардера больше: благодаря скачку состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, превысило $2,5 млрд.