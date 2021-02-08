Садыр Жапаров развязал войну с коррупционерами

С места - в карьер: за минувшую с инаугурации неделю новый президент КР успел подписать несколько указов, в том числе о запрете нанимать на государственную службу коррупционеров, и утвердил состав правительства, которое должно будет подготовить почву для намеченных политических реформ.

Таким образом, новый глава государства оперативно приступил к реализации своего намерения кардинальным образом поменять структуру власти в стране. В зоне действия новых указов оказалась защита собственности, поддержка предпринимателей и инвесторов, реформирование горнодобывающей отрасли и новая государственная кадровая политика.

Особенность последней будет заключаться в обновлении кадрового состава за счет профессионалов из перспективной молодежи. Отдельным пунктом в кадровом указе запрещается дискриминация претендентов на госдолжности по половому, национальному и языковому признаку, а также по инвалидности.

Президент поручил создать постоянно действующую систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и единую Государственную стратегию развития и формирования кадров. Предполагается, что все это поможет уравнять шансы на карьеру в госорганах для всех кыргызстанцев. Но прежде чем этот указ начнет действовать, необходимые документы должно разработать правительство. Важно, чтобы они там не увязли.

Новый состав кабинета министров, на плечи которого в значительной мере ляжет подготовка к реформированию политсистемы, уже сформирован и утвержден. Насколько он трудоспособен и функционален, будет понятно очень скоро.

Интересно, что в новом правительстве не осталось так называемых революционных кадров. В интервью vb.kg аналитик Марс Сариев заявил, что это результат политического маневрирования главы государства.

- В октябре в кабинет министров позвали людей, активно участвовавших в октябрьских событиях. Условно их можно назвать "революционерами". То, что с Садыром Жапаровым стали работать такие политики, как Эльвира Сурабалдиева и Тилек Токтогазиев, с одной стороны, успокоило и даже деморализовало гражданское сообщество. С другой - показало западным партнерам, что Садыр Жапаров готов сотрудничать и в его систему можно интегрировать либерально настроенных руководителей. Но эти назначения не понравились старой политической элите, которая настороженно отнеслась к октябрьским событиям, и, вероятно, затаилась, чтобы нанести ответный удар, - объяснил Сариев. - Действующий состав правительства призван нейтрализовать это недовольство.

- И в то же время у новых министров есть всего лишь 100 дней, а потом пройдет референдум. Что они успеют сделать за это время? За три месяца этот кабинет либо дискредитирует себя, либо совершит "экономическое чудо", отчего выиграют все, включая президента, - продолжил политолог.

Очередным премьер–министром Кыргызстана стал Улукбек Марипов, которого характеризуют как "молодого, в меру амбициозного и гибкого". Он уже заявил, что его основные задачи - оптимизация государственных структур и сокращение дефицита бюджета.

Оптимизация уже началась: число министерств сократилось на треть - вместо 22 теперь их 16. Оставили одного вице–премьера вместо четырех, агентства и комитеты потеряли самостоятельность и стали подразделениями.

Кроме того, объединяют Министерство здравоохранения и социального развития, к транспортному ведомству присоединили госархитектуру и строительство. Минюст поглотит регистрационную службу и службу исполнения наказаний. Самое большое объединение теперь будет называться Министерством экономики и финансов. Кроме обозначенных, туда вольются таможня, налоговая служба, департамент туризма.

Такое изменение статуса экономического министерства обеспокоило бизнес–сообщество.

- Экономика и финансы в таком крупном ведомстве просто не будут самостоятельными, и с ними никто не будет считаться. Это может вылиться в огромную бюрократию и замедлить принятие решений, - считает исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

В новом правительстве заверяют, что трансформации только к лучшему и честным бизнесменам бояться нечего. Кабмин не просто сокращает количество чиновников, а собирается ударно бороться с коррупцией и возвращать в казну неправедно нажитые капиталы.

Происходящие в госаппарате перемены ни для кого не стали сюрпризом. Глава государства анонсировал свои шаги по уменьшению числа чиновников еще до избрания. Сейчас он делает то, что обещал: пытается мобилизовать управленческие структуры в соответствии с нынешними экономическими и политическими обстоятельствами. Сегодня положение в стране настолько сложное, что его впору сравнивать с ЧС или ЧП, а значит, и действовать, как при тушении пожара.