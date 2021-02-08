Погода
$ 84.35 - 84.75
€ 101.27 - 102.52

Садыр Жапаров развязал войну с коррупционерами

1295  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С места - в карьер: за минувшую с инаугурации неделю новый президент КР успел подписать несколько указов, в том числе о запрете нанимать на государственную службу коррупционеров, и утвердил состав правительства, которое должно будет подготовить почву для намеченных политических реформ.

Таким образом, новый глава государства оперативно приступил к реализации своего намерения кардинальным образом поменять структуру власти в стране. В зоне действия новых указов оказалась защита собственности, поддержка предпринимателей и инвесторов, реформирование горнодобывающей отрасли и новая государственная кадровая политика.

Особенность последней будет заключаться в обновлении кадрового состава за счет профессионалов из перспективной молодежи. Отдельным пунктом в кадровом указе запрещается дискриминация претендентов на госдолжности по половому, национальному и языковому признаку, а также по инвалидности.

Президент поручил создать постоянно действующую систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и единую Государственную стратегию развития и формирования кадров. Предполагается, что все это поможет уравнять шансы на карьеру в госорганах для всех кыргызстанцев. Но прежде чем этот указ начнет действовать, необходимые документы должно разработать правительство. Важно, чтобы они там не увязли.

Новый состав кабинета министров, на плечи которого в значительной мере ляжет подготовка к реформированию политсистемы, уже сформирован и утвержден. Насколько он трудоспособен и функционален, будет понятно очень скоро.

Интересно, что в новом правительстве не осталось так называемых революционных кадров. В интервью vb.kg аналитик Марс Сариев заявил, что это результат политического маневрирования главы государства.

- В октябре в кабинет министров позвали людей, активно участвовавших в октябрьских событиях. Условно их можно назвать "революционерами". То, что с Садыром Жапаровым стали работать такие политики, как Эльвира Сурабалдиева и Тилек Токтогазиев, с одной стороны, успокоило и даже деморализовало гражданское сообщество. С другой - показало западным партнерам, что Садыр Жапаров готов сотрудничать и в его систему можно интегрировать либерально настроенных руководителей. Но эти назначения не понравились старой политической элите, которая настороженно отнеслась к октябрьским событиям, и, вероятно, затаилась, чтобы нанести ответный удар, - объяснил Сариев. - Действующий состав правительства призван нейтрализовать это недовольство.

- И в то же время у новых министров есть всего лишь 100 дней, а потом пройдет референдум. Что они успеют сделать за это время? За три месяца этот кабинет либо дискредитирует себя, либо совершит "экономическое чудо", отчего выиграют все, включая президента, - продолжил политолог.

Очередным премьер–министром Кыргызстана стал Улукбек Марипов, которого характеризуют как "молодого, в меру амбициозного и гибкого". Он уже заявил, что его основные задачи - оптимизация государственных структур и сокращение дефицита бюджета.

Оптимизация уже началась: число министерств сократилось на треть - вместо 22 теперь их 16. Оставили одного вице–премьера вместо четырех, агентства и комитеты потеряли самостоятельность и стали подразделениями.

Кроме того, объединяют Министерство здравоохранения и социального развития, к транспортному ведомству присоединили госархитектуру и строительство. Минюст поглотит регистрационную службу и службу исполнения наказаний. Самое большое объединение теперь будет называться Министерством экономики и финансов. Кроме обозначенных, туда вольются таможня, налоговая служба, департамент туризма.

Такое изменение статуса экономического министерства обеспокоило бизнес–сообщество.

- Экономика и финансы в таком крупном ведомстве просто не будут самостоятельными, и с ними никто не будет считаться. Это может вылиться в огромную бюрократию и замедлить принятие решений, - считает исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

В новом правительстве заверяют, что трансформации только к лучшему и честным бизнесменам бояться нечего. Кабмин не просто сокращает количество чиновников, а собирается ударно бороться с коррупцией и возвращать в казну неправедно нажитые капиталы.

Происходящие в госаппарате перемены ни для кого не стали сюрпризом. Глава государства анонсировал свои шаги по уменьшению числа чиновников еще до избрания. Сейчас он делает то, что обещал: пытается мобилизовать управленческие структуры в соответствии с нынешними экономическими и политическими обстоятельствами. Сегодня положение в стране настолько сложное, что его впору сравнивать с ЧС или ЧП, а значит, и действовать, как при тушении пожара.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397067
Теги:
коррупция, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  