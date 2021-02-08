В КР клеймят позором и обвиняют те, которые сами не в ладах с законом

В то время как от коронавируса умирали больные, в том числе и врачи, которым не хватало лекарств, защитных средств, руководство и должностные лица Минздрава и департаментов лекарственного обеспечения и медицинской техники, профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора того же Минздрава сколачивали состояния. Коррупция оказалась сильнее даже коронавируса.

Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по злоупотреблению должностным положением и заключению заведомо невыгодных контрактов в отношении руководства Минздрава и департамента госсанэпиднадзора и восемь по фактам злоупотребления должностным положением ответственными лицами департамента лекарственного обеспечения.

Чиновники от медицины украли у нас (будем называть вещи своими именами) более пяти миллионов сомов. Установлено, например, что члены комиссии департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, отклонив коммерческие предложения поставщиков, предлагавших качественные средства индивидуальной защиты по наименьшей цене, настояли на том, чтобы заключить договоры с неким ОсОО "Ф" на поставку средств индивидуальной защиты. И в итоге вместо предусмотренных договором 150 тысяч низких бахил по цене полтора сома эта компания поставила полторы тысячи пар высоких бахил по сто пятьдесят сомов. Более того, более ста тысяч пар перчаток этой фирмы вообще не соответствовали требованиям. А за них заплатили бешеные бабки. По большому счету это преступление против народа, который болел и умирал. Все эти поставки как раз пришлись на смертельное лето–2020 в стране. И я не исключаю, что кто–то из этих должностных лиц входил в состав межведомственной комиссии по разбору полетов по "короне", которую иначе как судилищем в отношении главных специалистов Минздрава, не имеющих никакого отношения к незаконному обогащению, не назовешь.

И это, судя по событиям, развивающимся в стране, - кыргызский феномен: клеймят позором и обвиняют те, которые давно сами не в ладах с законом.

В департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава Генпрокуратура выявила, как сообщается, "устойчивые коррупционные схемы по незаконному извлечению выгод, преимуществ и денежных средств с представителей фармкомпаний за регистрацию, проведение экспертиз, испытаний лекарств и медизделий, за содействие в ввозе некачественных препаратов, а также коррупционные преступления в период пандемии коронавирусной инфекции".

Поэтому наш фармрынок забит фальшивыми, низкопробными лекарствами. И чего тогда бороться с торгашами "черного" фармрынка возле Ошского рынка, если на некачественную, а возможно, и опасную таблетку можно нарваться в аптеках и в тех же больницах. Ведь покупают–то в стационары самые дешевые препараты и сомнительного порой качества, которые не приносят пользы больным. Скорее, доставляют им больше страданий. На что не раз жаловались сами же врачи.

О таких примерах "Вечерка" не раз рассказывала. Но коррупция сильнее всех и вся. Не исключаю, что и в данном случае просто пошумят вокруг громких дел и тихо спустят их на тормозах. Кто–то отделается выговором, кого–то уволят - надо же найти козла отпущения. А потом испуг пройдет, и все повторится сначала. Мне кажется, что ни в Минздраве, ни в департаментах, ни этажами чуть выше особенно–то и не испугались. Поскольку у наших чиновников давно выработался коллективный иммунитет против всяких расследований. Впрочем, поживем - увидим, а может, и убедимся в своих предположениях.