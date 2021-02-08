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Лидеры талибов приказали боевиками вернуться на передовые позиции

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- Азиз Осмонов
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Специальная экспертная группа, созданная Конгрессом США, рекомендовала администрации Джо Байдена приостановить вывод американских войск из Афганистана, отменив крайний срок вывода 1 мая.

В рекомендациях сказано, что сокращать военный контингент необходимо только в том случае, если в Афганистане будут улучшаться условий безопасности.

Такие рекомендации, скорее всего более, чем уместны, потому, что Комитет Совбеза ООН по санкциям против террористических организаций опубликовал доклад о связях "Талибана" и лидеров "Аль-Каиды" в Афганистане, пишет NBC News.

Авторы документа утверждают, что "Аль-Каида" и аффилированные с ней международные террористические организации, всё ещё находятся под защитой талибов. Доказательством этого являются случаи гибели полевых командиров "Аль-Каиды" на подконтрольных талибам территориях.

Сами же талибы заявляют, что на их землях нет боевиков "Аль-Каиды", а ни о какой финансовой поддержки этой организации и речи быть не может.

На фоне всех этих заявлений, которые звучат из Вашингтона и Нью-Йорка, лидеры талибов приказали полевым командирам со своими боевиками вернуться на передовые позиции, сократив свой зимний перерыв боевой активности. Недовольство талибов вызывает сложившаяся неопределенность в переговорах с официальным Кабулом о заключении мирного соглашения в Дохе.


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URL: https://www.vb.kg/397073
Теги:
Афганистан, терроризм, Талибан, Кыргызстан
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