Дочь президента рассказала о своем любимом блюде (Фото)

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева рассказала о своем любимом блюде на своей странице в Фейсбук.

"Вчера готовили с детьми лагман, и мне вспомнилась одна история с этим блюдом. Рассказала её детям, поделюсь ей и с вами. До замужества я не особо умела готовить. Можно сказать, что я умела готовить только одно блюдо - чузма лагман. С детства это блюдо было любимым. Сложность его приготовления была в том, чтобы, растягивая руками в тонкую нить тесто, не дать ему порваться. Так учила мама, это было строгое правило. Я очень старалась и у меня получалось", - отметила Мирзиёева.

В кыргызском сегменте Фейсбук бурно обсуждают эту тему, сравнивают ее с детьми бывших президентов Кыргызстана, делятся информацией у себя на страницах.

В апреле 2019 года старшая дочь Шавката Мирзиёева Саида назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Она координирует деятельность пиар-центра, отвечает за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом.

С тех пор в социальных сетях она начала активно общаться с узбекистанцами, обсуждая насущные проблемы и делясь собственными интересами.