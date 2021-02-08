Член ОПГ Точка заключен под стражу на два месяца

Задержанный ранее криминальный авторитет, известный по кличке Точка арестован на время ведения следствия, сроком на два месяца. Решение принял Токмакский районный суд 5 февраля.

Ранее Пресс-службой ГУВД Чуйской области была предоставлена информация о том, что в ходе принятых неотложных мер сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД города Токмак при содействии отряда специальных операций (СОБР) ПСН МВД КР по Чуйской области 4 февраля 2021 года на одной из улиц города Токмак задержан ранее неоднократно судимый гражданин А.Б., 1975 года рождения. По полученным данным он состоит на оперативном учете МВД КР как активный член ОПГ.

В ходе личного осмотра у подозреваемого найден пистолет "Макарова" со стертыми номерами, 5 боевых патронов и нож кустарного производства.

В порядке информации сообщаем, что задержанный неоднократно судим по таким статьям как грабеж, кража, незаконное хранение наркотических средств, преступное сообщество и вымогательство. В криминальном мире имеет кличку "Точка" и имеет высокий статус "смотрящий", "положенец" в исправительных колониях Кыргызской Республики.