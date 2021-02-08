Президент КР подписал закон об образовании города Базар-Коргон

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон "Об образовании города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем КР 20 января 2021 года.

Данный Закон предусматривает образование города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области как административно-территориальную единицу на базе Базар-Коргонского айылного аймака в пределах границ сел Жети-Кошкон, Беш-Бадам и Базар-Коргон Базар-Коргонского айылного аймака, населенных пунктов Ак-Тайлак-Ата-1.2, Бабур-1.2, Эне-Сай и Сай-Коргон села Коргон, также сел Совет и Аук, населенных пунктов Кызыл и Орто-Сай Кенешского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.