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Президент КР подписал закон об образовании города Базар-Коргон

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон "Об образовании города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем КР 20 января 2021 года.

Данный Закон предусматривает образование города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области как административно-территориальную единицу на базе Базар-Коргонского айылного аймака в пределах границ сел Жети-Кошкон, Беш-Бадам и Базар-Коргон Базар-Коргонского айылного аймака, населенных пунктов Ак-Тайлак-Ата-1.2, Бабур-1.2, Эне-Сай и Сай-Коргон села Коргон, также сел Совет и Аук, населенных пунктов Кызыл и Орто-Сай Кенешского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/397083
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, закон, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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