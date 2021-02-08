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В КР в питании детей и взрослых отмечается недостаток белков и жиров

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан уязвим к негативным последствиям COVID-19 и после пандемии. Поэтому, Гражданский альянс SUN Кыргызстан, состоящий из 52 НКО, призывает Президента КР, Депутатов ЖК КР и Премьер-министра КР объединить усилия, в условиях пандемии COVID- 19, в решении проблем нарушения питания и продовольственной безопасности. Об этом сообщил представитель Альянса Тагир Осмоналиев.

Альянс отмечает что, основными причинами тяжелых последствий пандемии в странах с ограниченными ресурсами продовольственной безопасности и высокая распространенность нарушений питания среди населения.

- Очевидно, что недостаточность питания и ожирение могут стать наиболее серьезной проблемой здравоохранения, являясь, прямо или косвенно, причиной смерти от COVID-19. Доступность продовольствия и поддержание адекватного пищевого статуса являются важнейшими факторами, определяющими выживание людей в условиях пандемии и после нее. На сегодня, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 106 млн. человек, умерло – более 2 млн. 326 тыс. В Кыргызской Республике заразились 85 071 человек, умерло 1426 человек. COVID-19 оказывает многочисленные краткосрочные и долгосрочные последствия для населения. Уязвимая часть населения с низким и ниже среднего уровнем дохода страдает в большей степени, - подчеркивают в Альянсе.

Эксперты напомнили, что в КР питание детей и взрослых характеризуется недостаточным употреблением белков и жиров.

- Недостаточное употребление белков и жиров больше выражено среди самой бедной части населения (1 и 2 квинтили

благосостояния). Недостаток белков и жиров в рационе питания данной категории населения составляет 35%, жиров – 27% и энергии – 7% от минимальной нормы потребления. Большинство жителей КР (74% всего населения, 76.7% мужчин и 71.1% женщин) употребляют меньше 5 порций овощей и фруктов в день при рекомендуемых 5-9 порций (в среднем не менее 400 г/с). Фактическое питание детей в возрасте от 1 до 17 лет характеризуется дефицитом энергетической ценности пищи, белков и жиров. Наиболее выраженный дефицит энергетической ценности пищи, содержания белков и жиров имеет место в суточном рационе детей в возрасте 1-3 года. При этом дефицит энергетической ценности пищи составляет 1/5 (18,7-19,3 процента), дефицит белков - 1/3 (37,6-39,7 процента) и дефицит жиров - 1/3 (33,3- 40,9 процентов) от минимальной нормы потребления продуктов питания. Таким образом, практически половина населения Кыргызской Республики является уязвимой к негативным последствиям COVID-19 и после пандемии, - говорится в информации.

Гражданский альянс SUN Кыргызстан, акцентирует, что в законодательстве имеются пробелы в нормативных и программных документах в урегулировании права каждого жителя на адекватное питание и продовольственную безопасность своей семьи: в законодательстве Кыргызской Республики не закреплено понятие "Право на питание", соответственно отсутствуют понятия "Защиты права на питание" и "Реализации права на питание", не регламентированы механизмы реализации права на "Здоровое, адекватное питание населения";

  1. нет единых принципов регулирования правоотношений в сфере законодательства о питании;
  2. плохо прописана государственная политика по полноценному питанию;
  3. законодательно не описаны основные требования к изъятию и уничтожению некачественных и опасных пищевых продуктов;
  4. отсутствует законодательное регулирование индексирования денежных норм на питание в учреждениях социальной сферы с учетом инфляции;
  5. координацию в области питания и продовольственной безопасности осуществляет Совет по продовольственной безопасности и питания при Правительстве Кыргызской Республики, который является совещательным органом, объединяющим только органы исполнительной власти. Другие участники, работающие в сфере питания: представители бизнеса и науки, гражданское сообщество, партнеры по развитию и доноры, которые могут внести ощутимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и ликвидации нарушений питания, не вовлечены в координацию.

Учитывая эти основные проблемы, Гражданский альянс SUN Кыргызстан подтверждает свою приверженность содействовать:

  1. совершенствованию законодательной и нормативной базы для обеспечения право каждого жителя на адекватное питание, включая права матери и ребенка на грудное вскармливание;
  2. консолидации усилий всех участников по обеспечению продовольственной безопасности в целях защиты и поощрения права на здоровье и питание и снижения уязвимости населения тяжелым последствиям COVID-19;
  3. созданию механизмов скоординированного руководства, надзора и мониторинга реализации мероприятий (наличие продовольствия, здравоохранение, вода, санитария и гигиена, образование и социальная защита), направленных на предупреждение нарушений питания, особенно среди наиболее уязвимой части населения;
  4. разработке и утверждению программы/стратегии реагирования и готовности к чрезвычайным ситуациям (природные, климатические, пандемии, конфликты и др.), где четко должны быть обозначены роли и ответственности всех участников Многосторонней платформы по продовольственной безопасности и питания;
  5. созданию электронной системы, где информация о продовольственной безопасности и питания представлена в простой и понятной форме и легкодоступна для всех заинтересованных сторон;
  6. обеспечению доступа населения к обогащенным (мука и соль), безопасным, питательным продуктам, особенно для маленьких детей, беременных и кормящих женщин;
  7. регулярному информированию населения о важности здорового питания в профилактике тяжелых последствий неинфекционных и инфекционных заболеваний, в том числе, COVID-19.

Для справки: Гражданский Альянс SUN Кыргызстан (SUN - Всемирное движение за

расширение мероприятий по питанию) объединяет усилия 52 некоммерческих организаций по

всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/397085
Теги:
население, питание, продовольствие, эпидемия, Кыргызстан, здоровье
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