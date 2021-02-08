Мониторинг выборов: СМИ уделяли мало внимания информированию населения

Большинство СМИ уделяло незначительное внимание информированию населения о выборном процессе, ограничивались только публикацией коротких новостных сообщений. Расширенные информационные и аналитические материалы о выборных процессах предоставлялись очень редко.

Об этом сказано в отчете общественного фонда "Центр медиа развития".

Эта неправительственная организация, деятельность которой направлена на поддержку свободы доступа и распространения информации, провела мониторинг СМИ в агитационный период внеочередных президентских выборов в 2021 году в Кыргызстане, частично - освещение Референдума.

Мониторинг охватил 11 электронных СМИ страны, 7 информационных интернет-изданий, а также 26 кыргызскоязычных газет (из них 13 региональных), 7 русскоязычных изданий (из них 3 региональных) и 2 узбекоязычные газеты (все они региональные). Сюда вошли как государственные, так и негосударственные и СМИ.

"Открыто или скрыто контент новостных программ и агитационные материалы идут впритык с новостными блоками, а иногда и вперемешку; малое количество аналитических тематических передач ограничивают объем беспристрастной сбалансированной информации для граждан. Были проблемы правового и этического характера. Одним из характерных явлений президентских выборов было наличие в новостных программах агитационных материалов. При этом, нигде не указывалось, что материал являлся агитационным и был оплачен из избирательного фонда. Это связано с тем, что стоимость эфирного времени в новостных выпусках является самой дорогой", - говорится в отчете ОФ "Центр Медиа Развития".

Так же в нем сказано, что законодательство о референдуме не имеет таких четких рамок, которые позволяли бы однозначно провести границу между агитацией и информированием, некоторые СМИ воспользовались неясностями законодательства и фактически проводили агитацию за президентскую форму правления, которая однозначно ассоциировалась с кандидатом в президенты С. Жапаровым.