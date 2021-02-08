Дом для сирот, новый санитарный полигон... Планы мэрии Бишкека на 2021 год

Сегодня, 8 февраля, и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев на заседании БГК представил отчет об итогах своей работы за 100 дней. В качестве информации градоначальник рассказал и об основных планах мэрии на 2021 год. Среди них строительство приюта для лиц без определенного места жительства, общежития для сирот, больницы, школы, нового санитарного полигона и многое другое.

Далее обо всем по порядку.

Основные планы на 2021 год:

Контроль и принятие мер по улучшение эпидемиологической ситуации в городе Бишкек. Организация на базе муниципального предприятия "Бишкекреклама" приюта для лиц без определенного места жительства. Строительство общежития для круглых сирот по улице Л. Толстого (бывшая территория Станции юных техников). Строительство больницы на территории Городской клинической больницы № 1 по улице Ю. Фучика. В проект бюджета на 2021 год включена необходимая сумма денежных средств на приобретение 1 аппарата компьютерной томографии и 1 цифрового рентген аппарата. Проектирование и строительства нового здания на территории бывшего здания Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Организация на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности в жилом массиве "Учкун", реабилитационного центра для ЛОВЗ. Усилить контроль за проведением работ по реализации 2-й фазы реконструкции дорог. Строительство парка и школы по линии Республики Азербайджан. Проведение соответствующих мероприятий по узаконению индивидуальных жилищных строений на территории города Бишкек, возведенных до и после 1999 года. Организация муниципального рынка в районе рынка "Дордой Базары". Организация муниципального рынка на территории ТРК "Ош-Базары" (в связи с истечением срока пользования ЗАО "Берекет" земельным участком). Начало строительства муниципального дома по программе долевого строительства на территории жилого массива "Кок-Жар". Организация кризисного центра для женщин, пострадавших от насилия. Завершение работ по строительству парка на пересечении пр. Абсамата Масалиева и А. Токтоналиева (2 очередь). Благоустройство парка "40 лет Киргизии" в районе Турбазы. Строительство парковых зон в жилых массивах "Дордой", "Энесай". Начать работу по строительству парковой зоны в жилом массиве "Ак-Өргө" по линии городских служб. Провести соответствующую работу по передаче услуг по санитарной очистке территории Октябрьского района города Бишкек на аутсорсинг. Провести капитальный ремонт тротуаров в городе Бишкек не менее 40 км. Установка 10 000 шт. светодиодных светильников на территории города Бишкек. Прокладка самонесущего изолированного провода (СИП) протяженностью 200 км. Проектирование и строительство канализационного коллектора от ул. Ахунбаева до очистных сооружений протяженностью 11 км в рамках реализации проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации города Бишкек" - фаза – 2. Реализация проекта "улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек":

- строительство нового санитарного полигона;

- рекультивация старого полигона;

- строительство мусоросортировочного завода.

Модернизация 22 пассажирских лифтов. Газификация жилых массивов "Алтын-Ордо" и "Рухий-Мурас". Обеспечить перевод автопарка мэрии города Бишкек на газомоторное топливо или электротранспорт. Совершенствование светофорных объектов в целях обеспечения дорожной транспортной безопасности города Бишкек. Проведение дальнейшей работы по совместной реализации и эксплуатации проекта ГЧП "Электронное билетирование в общественном транспорте города Бишкек" с ОсОО "БПЦ КГ". Улучшение ремонтной базы и строительства автомойки в МП "БПАТП". Оформление Управлением муниципального имущества правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки под производственные базы. Оформление документов зданий школ и детских садов в муниципальную собственность города Бишкек.

Что ж цели поставлены, остается следить за их своевременной реализацией.