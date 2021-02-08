Дом для сирот, новый санитарный полигон... Планы мэрии Бишкека на 2021 год

Сегодня, 8 февраля, и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев на заседании БГК представил отчет об итогах своей работы за 100 дней. В качестве информации градоначальник рассказал и об основных планах мэрии на 2021 год. Среди них строительство приюта для лиц без определенного места жительства, общежития для сирот, больницы, школы, нового санитарного полигона и многое другое.
Далее обо всем по порядку.
Основные планы на 2021 год:
- Контроль и принятие мер по улучшение эпидемиологической ситуации в городе Бишкек.
- Организация на базе муниципального предприятия "Бишкекреклама" приюта для лиц без определенного места жительства.
- Строительство общежития для круглых сирот по улице Л. Толстого (бывшая территория Станции юных техников).
- Строительство больницы на территории Городской клинической больницы № 1 по улице Ю. Фучика.
- В проект бюджета на 2021 год включена необходимая сумма денежных средств на приобретение 1 аппарата компьютерной томографии и 1 цифрового рентген аппарата.
- Проектирование и строительства нового здания на территории бывшего здания Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.
- Организация на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности в жилом массиве "Учкун", реабилитационного центра для ЛОВЗ.
- Усилить контроль за проведением работ по реализации 2-й фазы реконструкции дорог.
- Строительство парка и школы по линии Республики Азербайджан.
- Проведение соответствующих мероприятий по узаконению индивидуальных жилищных строений на территории города Бишкек, возведенных до и после 1999 года.
- Организация муниципального рынка в районе рынка "Дордой Базары".
- Организация муниципального рынка на территории ТРК "Ош-Базары" (в связи с истечением срока пользования ЗАО "Берекет" земельным участком).
- Начало строительства муниципального дома по программе долевого строительства на территории жилого массива "Кок-Жар".
- Организация кризисного центра для женщин, пострадавших от насилия.
- Завершение работ по строительству парка на пересечении пр. Абсамата Масалиева и А. Токтоналиева (2 очередь).
- Благоустройство парка "40 лет Киргизии" в районе Турбазы. Строительство парковых зон в жилых массивах "Дордой", "Энесай".
- Начать работу по строительству парковой зоны в жилом массиве "Ак-Өргө" по линии городских служб.
- Провести соответствующую работу по передаче услуг по санитарной очистке территории Октябрьского района города Бишкек на аутсорсинг.
- Провести капитальный ремонт тротуаров в городе Бишкек не менее 40 км.
- Установка 10 000 шт. светодиодных светильников на территории города Бишкек.
- Прокладка самонесущего изолированного провода (СИП) протяженностью 200 км.
- Проектирование и строительство канализационного коллектора от ул. Ахунбаева до очистных сооружений протяженностью 11 км в рамках реализации проекта "Реабилитация водоснабжения и канализации города Бишкек" - фаза – 2.
- Реализация проекта "улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек":
- строительство нового санитарного полигона;
- рекультивация старого полигона;
- строительство мусоросортировочного завода.
- Модернизация 22 пассажирских лифтов.
- Газификация жилых массивов "Алтын-Ордо" и "Рухий-Мурас".
- Обеспечить перевод автопарка мэрии города Бишкек на газомоторное топливо или электротранспорт.
- Совершенствование светофорных объектов в целях обеспечения дорожной транспортной безопасности города Бишкек.
- Проведение дальнейшей работы по совместной реализации и эксплуатации проекта ГЧП "Электронное билетирование в общественном транспорте города Бишкек" с ОсОО "БПЦ КГ".
- Улучшение ремонтной базы и строительства автомойки в МП "БПАТП".
- Оформление Управлением муниципального имущества правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки под производственные базы.
- Оформление документов зданий школ и детских садов в муниципальную собственность города Бишкек.
Что ж цели поставлены, остается следить за их своевременной реализацией.