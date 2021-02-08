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100 дней на посту мэра. Балбак Тулобаев отчитался о проделанной работе

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- Оксана Гут
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И.о. мэра города Бишкек Балбак Тулобаев представил отчет о своей дельности за 100 дней. Информацию сегодня, 8 февраля, заслушали депутаты Бишкекского горкенеша.

Градоначальник рассказал о проведенной работе в экономическом, социальном блоке, в сфере здравоохранения, образования и культуры. О мерах по улучшению экологической ситуации, цифровизации, проекте монорельс и прочем.

В качестве достижения мэрии отмечено создание Инвестиционного совета "для создания благоприятных условий и поддержки субъектов экономики города" и возобновление ежегодных традиционных ярмарок сельскохозяйственной и продовольственной продукции по доступным ценам - "в целях обеспечения жителей города Бишкек основными продуктами питания".

Подробнее в видеоматериале пресс-службы муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/397098
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, мясо-молочная продукция, школа, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан, экономика, общественный транспорт, Балбак Тулобаев
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