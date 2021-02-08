100 дней на посту мэра. Балбак Тулобаев отчитался о проделанной работе

И.о. мэра города Бишкек Балбак Тулобаев представил отчет о своей дельности за 100 дней. Информацию сегодня, 8 февраля, заслушали депутаты Бишкекского горкенеша.

Градоначальник рассказал о проведенной работе в экономическом, социальном блоке, в сфере здравоохранения, образования и культуры. О мерах по улучшению экологической ситуации, цифровизации, проекте монорельс и прочем.

В качестве достижения мэрии отмечено создание Инвестиционного совета "для создания благоприятных условий и поддержки субъектов экономики города" и возобновление ежегодных традиционных ярмарок сельскохозяйственной и продовольственной продукции по доступным ценам - "в целях обеспечения жителей города Бишкек основными продуктами питания".

Подробнее в видеоматериале пресс-службы муниципалитета.