Депутаты еще не получили текст новой Конституции

Депутаты пока не получили текст предлагаемой Конституции. Об этом рассказал депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале.

"Текст новой Конституции до сих пор не раздали депутатам. Его нет в общем отделе и его нет у лингвистов, хотя говорят, что документ проходит лингвистическую экспертизу. Я так понимаю, что проект редактируется в аппарате президента. Как только закончат проект сразу отдадут в комитет для согласования, и протащат через парламент, чтобы вынести на референдум", - говорит Дастан Бекешев.

Депутат считает, что это странная ситуация. "Ничего страшного нет в том, чтобы люди могли почитать и обсудить будущий проект Конституции", - заключил Бекешев.

Напомниим, предварительно референдум по принятию новой Конституции планируется провести 11 апреля. Ранее над проектом работало Конституционное совещание. Готовый проект уже передали в Жогорку Кенеш. Пока он не опубликован на сайте парламента.