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Общественный фонд "Помогать легко" учредил премию имени Салтанат Саматовой

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- Мария Стрельцова
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Общественный фонд "Помогать легко" объявил об учреждении премии имени Салтанат Саматовой.

Премия учреждена в память о заслугах Саматовой, оставившей в сердцах кыргызстанцев след своей работой, творчеством, вкладом в развитие филантропии, ее борьба с тяжёлой болезнью стала мотивацией для многих онкопациентов бороться за свою жизнь и не боятся открыто говорить о болезни.

Премия будет вручена в апреле этого года - которая позволит выразить признание людям и организациям Кыргызстана, внесшим весомый вклад в борьбе против рака, а также в развитие культуры филантропии и благотворительности страны. Эта премия за профессионализм, лучшие проекты, инициативы цель которых - повышение доступности качественной медицинской помощи онкологическим больным и повышение качества жизни тех, кто сейчас проходит лечение.

Присуждение премии осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- универсальный подход к выбору номинантов;

- приоритет рядовых граждан Кыргызстана;

- экспертная оценка;

- информационная открытость;

- учет общественного мнения.

Организатором премии является Общественный фонд "Помогать легко", членом Наблюдательного совета которого была долгие годы Салтанат Саматова, при поддержке ее семьи, близких и друзей.

Список членов экспертного совета утверждается организационным комитетом. В него входят эксперты, обладающие авторитетом и представляющие различные сферы жизни общества Кыргызстана.

Лауреатов премии выбирают в 3 номинациях:

"Благо творю" – номинация за особый вклад в развитие филантропии и благотворительности в Кыргызстане.

"Призвание" - премия вручается за особый вклад в профессиональной сфере в области борьбы с раком

"Вопреки" – премия присуждается людям с онкологическим диагнозом за смелость и общественно значимую деятельность в борьбе с раком

Правила участия

Лауреатами Премии могут стать физические и юридические лица. Один и тот же человек может получить Премию только в одной номинации.

Претендент должен проживать на момент ее проведения в Кыргызстане.

Порядок выдвижения

Заявку на выдвижение претендента на получение Премии могут отправлять как сами претенденты на Премию, так и третьи лица, желающие отметить деятельность или персональные достижения конкретного человека\организации

Порядок присуждения

Присуждение Премии проводится в 4 этапа:

1-й этап. Организационный: до 10.02.2021 – объявление о Премии и приеме заявок

2-й этап. Все документы номинантов должны быть предоставлены до 01.03.2021.

3-й этап. Подведение итогов. Утверждение победителей

4-й этап. Финал: 30 Апреля 2021 (место уточняется) - торжественная церемония награждения с участием известных лиц, информирование об итогах присвоения Премии.

Подать на конкурс может любой гражданин, организация, главное - деятельность номинанта должна быть направлена на помощь людям с онкологическими заболеваниями, доступность медицинских услуг, улучшение качества лечения и качества жизни, развитие филантропии и благотворительности в Кыргызстане.

ОФ "Помогать легко", тел. 0556400400 эл.адрес pomogatlegkokg@gmail.com


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URL: https://www.vb.kg/397106
Теги:
премия, Кыргызстан, Салтанат Саматова
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