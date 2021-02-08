В Кыргызстане увеличилось поступление налогов по сравнению с 2019 годом

Сегодня прошло заседание коллегии Государственной налоговой службы КР по итогам деятельности ведомства за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В работе коллегии приняли участие председатель ГНС Кабыл Абдалиев, члены коллегии, начальники структурных подразделений центрального аппарата, руководители территориальных налоговых органов.

На заседании подведены итоги работы ГНС по сбору налогов и страховых взносов в 2020 году, по взысканию задолженности по налогам и страховым взносам, по учету товаров в рамках торговли с государствами членами ЕАЭС при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику.

По его словам, в 2020 году Налоговая служба в республиканский бюджет собрала 62 млрд 958 млн сомов налогов. Установленный план выполнен на 100,2 % или перевыполнен на 107,3 млн сомов. По сравнению с 2019 годом поступление увеличилось на 324,7 млн сомов.

В частности, свои результаты дали заработавшие с 1 июля 2020 года проекты фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в том числе электронные счета-фактуры. Кроме того, проводилась работа по анализу и мониторингу всех отраслей экономики, выводу бизнеса из тени, администрированию косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕАЭС, говорится в сообщении.

В 2020 году собрано 33 млрд 190,8 млн сомов страховых взносов. Доведенный план выполнен на 100,5 %, или перевыполнен на 163 млн сомов. По сравнению с 2019 годом страховых взносов собрано больше на 766,1 млн сомов.

Как отметил глава ГНС, перед Налоговой службой на этот год поставлена амбициозная задача – собрать 96,7 млрд сомов налогов и сборов и 38,2 млрд сомов страховых взносов. При этом темп роста по налогам составляет 125,6 %, по страховым взносам – 115%.

По каждому вопросу повестки дня заседания коллегии руководитель ГНС поднимал персонально начальников территориальных налоговых органов, допустивших низкие результаты по тем или иным поставленным задачам.

В частности, были отмечены неудовлетворительная работа по взысканию и сокращению задолженности по налогам и страховым взносам, низкое качество проводимых проверок, в том числе рейдовых, недостаточное взаимодействие с местными органами власти и другими госорганами в вопросах администрирования налогов.

Он предупредил начальников налоговых органов, что в отношении тех, кто проявляет халатное отношение к своим служебным обязанностям, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до увольнения, а в необходимых случаях соответствующие материалы будут передаваться в правоохранительные органы.

С 1 апреля 2021 года будут внедрены программные (виртуальные) контрольно-кассовые машины онлайн, а также начнется обязательная маркировка табачной и алкогольной продукции средствами цифровой идентификации.