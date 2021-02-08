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9 февраля не будет питьевой воды на одном из участков Бишкека

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- Мария Стрельцова
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В связи с проведением работ на городских водопроводных сетях, 9 февраля с 9 утра до 20 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в участке, ограниченном улицами Панфилова, Горького, Л. Толстого и пр. Ч.Айтматова, в том числе ул. Керимбекова №5, 1 б, 13/1, 13, ул. Исанова 8, 5, 2г, 2а, 2б, 2в и ул. Боконбаева 152, 154, 162.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Отметим, что отключение не коснется республиканской больницы и строительного техникума.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

ПЭУ "Бишкекводоканал" искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/397109
Теги:
водоснабжение, отключение воды
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